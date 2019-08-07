《壞傢伙們》電影版預告公開！又可以看到「壞基龍」跟鐵臂馬大叔啦～
電影 2019年8月7日 星期三11:42 MiJimin
主演馬東錫、金相中、金亞中、張基龍4位的人物海報公開，感覺一個比一個還要狠啊～！
即將在九月上映的全新電影《壞傢伙們：The Movie》公開了最新預告，以及4人4色的主演海報，每個角色都擁有獨特的個人風格，壞得相當有魅力。
由馬東錫、金相中、金亞中、張基龍等人主演的《壞傢伙們：The Movie》，改編自2014年的同名電視劇《壞傢伙們》，由《殺人委託》電影的孫永昊導演執導，，講述因押送監獄犯人的囚車側翻，發生極為罕見的「重刑犯逃獄事件」，為了追捕脫逃的重刑犯，壞傢伙們再次重聚，準備一起破獲劫獄事件。
▼最新預告，狠勁十足～：
▼馬東錫飾演天生的打手「朴雄哲」，金相中飾演組長「吳九卓」。
▼金亞中飾演有過5次詐騙前科的「郭魯順」，張基龍飾演前職為刑警、因過失致死而蹲牢的「高柳成」。
《壞傢伙們：The Movie》已定檔於9月11日韓國上映。
（圖自：官方劇照）
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