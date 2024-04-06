誰說追星沒用？他能讓你中樂透啊！粉絲靠EXO Xiumin給的6位數字中獎了

EXO Xiumin說的說字真的讓粉絲中了樂透！！！

這幾日韓網上一直流傳著「Xiumin說的樂透號碼真的中了四等獎」的內容，原來是前不久Xiumin舉辦了粉絲見面會，其中有個環節就是回答Xiumin回答粉絲們寫在便條紙上的問題。

有粉絲就問了樂透的中獎號碼，得知有6個數字後，就隨口報了「4、11、13、18、20、32」，還調侃「這是秘密哦，如果真中獎了我怕自己被抓走。我都不記得我剛才說了什麼。 」



비록 우리 오빠 잡혀갈 위기에 처했지만은 비밀로 해달라고했다고 트위터에 번호 공개 안한 휀걸들이나 로또번호 4등 맞춘 시우민씨나……지금 나 에리뽕과 슈뽕이 아주 든든히 참 pic.twitter.com/92s7z48xtu — 구여주 (@until_the_endd) March 30, 2024

沒過幾天，樂透就公開了第1113中獎號碼，大獎號碼為「11、13、20、21、32、44」，Xiumin說中了4個數字，為四等獎，獎金為5萬韓幣。 如果同組數字買5組的話，獎金就有25萬。



아 진짜ㅠㅠ 시우민이 찍어준 번호로 5000원 다 할껄ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 잠실로또대박명당 왜그래요?ㅠㅠ 1000원 한 ㅠㅠㅠㅠㅜㅠㅠㅠ pic.twitter.com/sknr3lNhQL — ❄조용한 꾸러기❄ (@exoxm326) March 30, 2024

不少粉絲公開了中獎認證照，表示：「追星能當飯吃啊？不，追星能讓我中獎」、「返還粉絲見面會門票錢的Xiumin」、「下一期中獎號碼會是多少？？」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞