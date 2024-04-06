誰說追星沒用？他能讓你中樂透啊！粉絲靠EXO Xiumin給的6位數字中獎了
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誰說追星沒用？他能讓你中樂透啊！粉絲靠EXO Xiumin給的6位數字中獎了

明星   2024年4月6日   星期六08:30   Tracy  

（封面圖源：IG@e_xiu_o）

EXO Xiumin說的說字真的讓粉絲中了樂透！！！

這幾日韓網上一直流傳著「Xiumin說的樂透號碼真的中了四等獎」的內容，原來是前不久Xiumin舉辦了粉絲見面會，其中有個環節就是回答Xiumin回答粉絲們寫在便條紙上的問題。

有粉絲就問了樂透的中獎號碼，得知有6個數字後，就隨口報了「4、11、13、18、20、32」，還調侃「這是秘密哦，如果真中獎了我怕自己被抓走。我都不記得我剛才說了什麼。 」

沒過幾天，樂透就公開了第1113中獎號碼，大獎號碼為「11、13、20、21、32、44」，Xiumin說中了4個數字，為四等獎，獎金為5萬韓幣。 如果同組數字買5組的話，獎金就有25萬。

不少粉絲公開了中獎認證照，表示：「追星能當飯吃啊？不，追星能讓我中獎」、「返還粉絲見面會門票錢的Xiumin」、「下一期中獎號碼會是多少？？」等。

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