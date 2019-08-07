柳熙烈送IU咖啡車應援：為什麼在我夢中出現又走了？ IU原來叫他大叔呀
明星 2019年8月7日 星期三08:31 Rui
正在拍攝熱播劇《德魯納酒店》的IU收到了大前輩柳熙烈送來的咖啡車。
公開的照片中，柳熙烈送來了一輛黃色的咖啡車，車門上佈滿了鮮花，十分有少女氣息。 橫幅上則寫著「知恩啊，為什麼來我的夢裡又走了」。 車窗部位則貼著IU在電視劇裡的經典造型，一身黑色無袖禮服，致敬《蒂芙尼的早餐》中的奧黛麗·赫本Audrey Hepburn。
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開心收到咖啡車的IU不忘感謝柳熙烈，拍了認證照，並擺出立牌，上面寫著：「熙烈叔叔，這個咖啡我很喜歡！ 」
粉絲們都知道柳熙烈很欣賞IU。 柳熙烈出演《Happy Together》時曾經提到IU說：「IU給我打電話說需要曲子，我本來想爽快地說我寫給你，可IU卻一直在提Sam Kim。 」表達了對後輩歌手Sam Kim的羡慕。 隨後柳熙烈還稱，如果IU來自己公司的話，會為了她把公司名字改成IU。
「圖：NATE」
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