BTS防彈少年團集體認證觀看電影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》

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昨晚防彈少年團在官方Twitter上PO出多張成員一起觀看《BRING THE SOUL：THE MOVIE》的照片，而今天這個電影也終於正式上映啦！

《BRING THE SOUL：THE MOVIE》講的是防彈少年團舉辦世界巡演《LOVE YOURSELF》期間7名成員的旅程，例如舞台燈光熄滅後回到原本的模樣， 結束一個城市的演出後抵達新的城市時的感受。 截止今日上午6點，電影院門票預售率高達31.9%，位列第一，預售人數也達到17萬2898人。



昨天防彈少年團在官方Twitter上公開了成員們一起觀看電影的認證照，留言說：「一起看了《BRING THE SOUL》。 」照片中的大家穿著休閒隨意的衣服，一同坐在電影院的作為裡，看起來相當放鬆和開心：



同時Jin和J-Hope也各自PO出了認證自拍，還在留言中加了一顆象徵防彈的紫色小心心，真的太甜啦：







（圖源：BIG HIT，BTS Twitter）

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