Wanna One 出道滿兩週年！全員出席「兩年之約」與否引關注 危急關頭！ NU'EST Aron在飛機上主動擔任翻譯協助救人 Monsta X 在美大活躍 本週再登新節目《Jimmy Kimmel Live》！ 《新入史官丘海昤》佳績不斷 收視率、話題性雙雙奪冠！ Army們！你們一定要收藏的BTS防彈少年團電影票卡就在Megabox♥ SEVENTEEN 新歌持續發威 明晚回歸音樂節目！ 真愛粉們的吐槽最致命！金希澈戀愛談2年？資深ELF們的反應是... 朴志敏將推出在 JYP 的最後一張專輯 「學到了很多，所以能笑著離開」 BTS防彈少年團集體認證觀看電影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》 柳熙烈送IU咖啡車應援：為什麼在我夢中出現又走了？ IU原來叫他大叔呀 孝敏寫親筆信悼念去世粉絲：對不起，沒能對你更好 等不及啦！X1 出道 Show-Con 門票銷售一空 NCT Dream 時隔兩年半征服音樂節目 〈BOOM〉回歸後首冠入袋！ 姜丹尼爾❤志效戀情曝光後的TMI：這些信息都被「強制」公開？！

被自己的偶像記住，這是粉絲們的心願吧。

T-ara出身的孝敏日前通過SNS發佈了親筆信，悼念突然去世的粉絲，讓不少人看了很是心酸。

在親筆信中孝敏寫道：「我聽到了難以置信的消息，那天的記憶至今還歷歷在目。 很抱歉沒能做得更好。 包括你的家人和朋友在內的許多人都很珍惜和愛護你，希望你能忘掉這裡的所有痛苦，在那裡只有快樂和幸福。 非常感謝一直為我和T-ara姐姐們加油，我絕對不會忘記，希望在天國裡也要繼續關注（我們）。 」



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

原來是之前有粉絲給孝敏留言，稱「昨天早上我朋友去了天堂，從出道到現在他一直是T-ara的粉絲。 每次發新曲，他都會向朋友們宣傳，簽名會、見面會、生日會等也都跟著一起去。 現在焚香所裡還播放著T-ara的歌曲。 如果姐姐能以追悼的心情回復我，我會非常感激。 」於是才有了上述那封親筆信。



看到親筆信的粉絲們也紛紛留言悼念去世的那位粉絲，同時表示孝敏的行為很暖心。

「圖：孝敏IG」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞