孝敏寫親筆信悼念去世粉絲：對不起，沒能對你更好
明星 2019年8月7日 星期三08:30 Rui
被自己的偶像記住，這是粉絲們的心願吧。
T-ara出身的孝敏日前通過SNS發佈了親筆信，悼念突然去世的粉絲，讓不少人看了很是心酸。
在親筆信中孝敏寫道：「我聽到了難以置信的消息，那天的記憶至今還歷歷在目。 很抱歉沒能做得更好。 包括你的家人和朋友在內的許多人都很珍惜和愛護你，希望你能忘掉這裡的所有痛苦，在那裡只有快樂和幸福。 非常感謝一直為我和T-ara姐姐們加油，我絕對不會忘記，希望在天國裡也要繼續關注（我們）。 」
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原來是之前有粉絲給孝敏留言，稱「昨天早上我朋友去了天堂，從出道到現在他一直是T-ara的粉絲。 每次發新曲，他都會向朋友們宣傳，簽名會、見面會、生日會等也都跟著一起去。 現在焚香所裡還播放著T-ara的歌曲。 如果姐姐能以追悼的心情回復我，我會非常感激。 」於是才有了上述那封親筆信。
看到親筆信的粉絲們也紛紛留言悼念去世的那位粉絲，同時表示孝敏的行為很暖心。
「圖：孝敏IG」
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