柳熙烈送IU咖啡车应援：为什么在我梦中出现又走了？ IU原来叫他大叔呀
明星 2019年8月7日 星期三08:31 Rui
正在拍摄热播剧《德鲁纳酒店》的IU收到了大前辈柳熙烈送来的咖啡车。
公开的照片中，柳熙烈送来了一辆黄色的咖啡车，车门上布满了鲜花，十分有少女气息。 横幅上则写著「知恩啊，为什么来我的梦里又走了」。 车窗部位则贴著IU在电视剧里的经典造型，一身黑色无袖礼服，致敬《蒂芙尼的早餐》中的奥黛丽・赫本Audrey Hepburn。
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开心收到咖啡车的IU不忘感谢柳熙烈，拍了认证照，并摆出立牌，上面写著：「熙烈叔叔，这个咖啡我很喜欢！ 」
粉丝们都知道柳熙烈很欣赏IU。 柳熙烈出演《Happy Together》时曾经提到IU说：「IU给我打电话说需要曲子，我本来想爽快地说我写给你，可IU却一直在提Sam Kim。 」表达了对后辈歌手Sam Kim的羡慕。 随后柳熙烈还称，如果IU来自己公司的话，会为了她把公司名字改成IU。
「图：NATE」
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