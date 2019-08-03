「心疼～」女愛豆大口秀吃播，食物卻不見減少？！
明星 2019年8月3日 星期六09:00 Sani
愛豆不好當啊！明明沒吃進去幾粒米，卻要表現出「好美味！」的樣子，真是心疼她們T^T
先是Sandara Park，咦咦夾起來的泡面怎麼好像又掉回碗裡了？
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擦擦嘴角的奶油，仿佛剛剛吃了非常滿足的一大口，但仔細看一下面包上的缺口...... 是小口中的小口了吧！
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這個肉肉真的有吃進去嗎？ 是如何做到忍住不吃肉的啊~~~
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為您表演吃空氣炸雞（還是炸蝦？小編眼花了~~）：
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一臉驚喜好吃的樣子，可是細看手裡的食物好像一點都沒有減少......
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「昂~」地一大口下去，卻只看到一小片菜葉進到嘴巴里...... 讓人感慨女愛豆雖然不是專業演戲，卻不乏演技派成員啊！ XD
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只吃掉這麼一絲絲的牛肉是如何能做出如此滿足的表情……
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不過要維持那麼瘦的身形，連美食放到嘴邊都要如此節制，確實令人佩服她們的敬業精神啊！
（圖源：網路）
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