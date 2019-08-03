「心疼～」女爱豆大口秀吃播，食物却不见减少？！
明星 2019年8月3日 星期六09:00 Sani
爱豆不好当啊！明明没吃进去几粒米，却要表现出「好美味！」的样子，真是心疼她们T^T
先是Sandara Park，咦咦夹起来的泡面怎么好像又掉回碗里了？
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擦擦嘴角的奶油，仿佛刚刚吃了非常满足的一大口，但仔细看一下面包上的缺口...... 是小口中的小口了吧！
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这个肉肉真的有吃进去吗？ 是如何做到忍住不吃肉的啊~~~
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为您表演吃空气炸鸡（还是炸虾？小编眼花了~~）：
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一脸惊喜好吃的样子，可是细看手里的食物好像一点都没有减少......
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「昂~」地一大口下去，却只看到一小片菜叶进到嘴巴里...... 让人感慨女爱豆虽然不是专业演戏，却不乏演技派成员啊！ XD
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只吃掉这么一丝丝的牛肉是如何能做出如此满足的表情……
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不过要维持那么瘦的身形，连美食放到嘴边都要如此节制，确实令人佩服她们的敬业精神啊！
（图源：网路）
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