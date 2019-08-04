「這size 2條就吃飽～」吃這個辣炒年糕要用剪刀啦，真讓人大開眼界！
生活 2019年8月4日 星期日10:00 Rui
作為國民小吃，辣炒年糕在韓國人的心目中有著不可動搖的崇高地位，他們對於辣炒年糕的吃法也是五花八門。 最近一家開了20多年的辣炒年糕店突然就登上了熱搜，成為吃貨們必打卡美食。
位於江南區論峴洞的「卞江鐵辣炒年糕」就是今天的美食主人公，老闆在這裡開店已經20多年了，在寸土寸金的江南以小小的小吃店經營20年，味道一定是決勝的秘密武器。
一般來說辣炒年糕中使用的年糕多為拇指大小粗細的模樣，甚至有的更短小。 但卞江鐵家使用的卻是長條糕，一根足有筷子那麼長，長長粗粗的一整條整齊地躺在紅辣的湯汁中，慢慢吸收好滋味。
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這裡點餐2根起步，售價只要1800韓幣，老闆會幫你剪成一小塊，但也比我們常吃到的年糕要大許多，2根下肚絕對會有撐的感覺。
白白糯糯的年糕澆上甜辣十足的湯汁，再點一份油炸小吃和血腸，即使是炎熱的夏天，這樣的美食組合也讓不少吃貨寧願頂著大太陽也要排隊品嘗。
「圖：IG」
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