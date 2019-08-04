「这size 2条就吃饱～」吃这个辣炒年糕要用剪刀啦，真让人大开眼界！
生活 2019年8月4日 星期日10:00 Rui
作为国民小吃，辣炒年糕在韩国人的心目中有著不可动摇的崇高地位，他们对於辣炒年糕的吃法也是五花八门。 最近一家开了20多年的辣炒年糕店突然就登上了热搜，成为吃货们必打卡美食。
位於江南区论岘洞的「卞江铁辣炒年糕」就是今天的美食主人公，老板在这里开店已经20多年了，在寸土寸金的江南以小小的小吃店经营20年，味道一定是决胜的秘密武器。
一般来说辣炒年糕中使用的年糕多为拇指大小粗细的模样，甚至有的更短小。 但卞江铁家使用的却是长条糕，一根足有筷子那么长，长长粗粗的一整条整齐地躺在红辣的汤汁中，慢慢吸收好滋味。
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这里点餐2根起步，售价只要1800韩币，老板会帮你剪成一小块，但也比我们常吃到的年糕要大许多，2根下肚绝对会有撑的感觉。
白白糯糯的年糕浇上甜辣十足的汤汁，再点一份油炸小吃和血肠，即使是炎热的夏天，这样的美食组合也让不少吃货宁愿顶著大太阳也要排队品尝。
「图：IG」
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