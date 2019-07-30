這個陣容簡直是電影級別！趙寅成、裴晟佑、南柱赫、韓志旼、新慜娥有望出演盧熙京編劇新作
韓劇 2019年7月30日 星期二11:00 JiaJia
曾寫出《Live》、《Dear My Friends》、《沒關係，是愛情啊》等多部熱門作品的盧熙京編劇，將於明年（2020年）推出新作品！雖然劇名和檔期尚未確定，但傳出趙寅成、裴晟佑、南柱赫、韓志旼、新慜娥等有望出演，引發巨大關心。
據了解，盧熙京編劇新作將描述國際性非營利組織活動的故事，預計通過tvN播出。
而去年（2018年）曾合作過電影《浴血圍城88天》的趙寅成、裴晟佑、南柱赫，有望通過該部作品「再續前緣」。趙寅成曾與盧編合作過《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Dear My Friends》，裴晟佑則曾與盧編合作過《Live》，趙寅成又與裴晟佑合作過電影《金權性內幕》、《浴血圍城88天》，可謂有著相當深厚的緣分。
最新消息指出，韓志旼、新慜娥也有望加盟該部作品。兩位女演員與盧編有著交情，近期更分別結束《春夜》、《輔佐官》的拍攝。加上韓志旼曾與南柱赫合作過《耀眼》，而新慜娥公開戀愛的男友金宇彬，與趙寅成等人是圈內有名的好友，這樣聯繫來、聯繫去，太希望這五位演員都能出演啊！
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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