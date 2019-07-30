这个阵容简直是电影级别！赵寅成、裴晟佑、南柱赫、韩志旼、新慜娥有望出演卢熙京编剧新作
韩剧 2019年7月30日 星期二11:00 JiaJia
曾写出《Live》、《Dear My Friends》、《没关系，是爱情啊》等多部热门作品的卢熙京编剧，将於明年（2020年）推出新作品！虽然剧名和档期尚未确定，但传出赵寅成、裴晟佑、南柱赫、韩志旼、新慜娥等有望出演，引发巨大关心。
据了解，卢熙京编剧新作将描述国际性非营利组织活动的故事，预计通过tvN播出。
而去年（2018年）曾合作过电影《浴血围城88天》的赵寅成、裴晟佑、南柱赫，有望通过该部作品「再续前缘」。赵寅成曾与卢编合作过《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《Dear My Friends》，裴晟佑则曾与卢编合作过《Live》，赵寅成又与裴晟佑合作过电影《金权性内幕》、《浴血围城88天》，可谓有著相当深厚的缘分。
最新消息指出，韩志旼、新慜娥也有望加盟该部作品。两位女演员与卢编有著交情，近期更分别结束《春夜》、《辅佐官》的拍摄。加上韩志旼曾与南柱赫合作过《耀眼》，而新慜娥公开恋爱的男友金宇彬，与赵寅成等人是圈内有名的好友，这样联系来、联系去，太希望这五位演员都能出演啊！
（图片来源：KSD、TVDaily）
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