難怪會找曹政奭&柳演錫！《請回答》申PD新作《機智醫生生活》雖以「醫生」為主人公 卻是描述「樂隊」的故事
韓劇 2019年7月30日 星期二11:29 JiaJia
越來越期待《機智醫生生活》的播出了！有曹政奭和柳演錫的組合，當然要追～
tvN人氣電視劇《請回答》系列、《機智牢房生活》申元浩PD，預計在今年（2019年）推出新作《機智醫生生活》，並與《請回答》系列李祐汀編劇再合作，將接檔《很便宜，千里馬超市》於9月播出。
最新消息指出，《機智醫生生活》是一部以醫生為主人公的電視劇，故事重點卻聚焦在「樂隊」上，引發大眾好奇。
此前，曹政奭通過主演電視劇《綠豆花》終映採訪表示，確定會出演《機智醫生生活》。他與另一位接到出演提案的柳演錫，都有著豐富的音樂劇經歷和演出，因此是非常適合樂隊題材的演員。
另外，除曹政奭、曾和編導合作過《請回答1994》的柳演錫，曾與曹政奭合作過電影《毒梟》的金大明，也收到《機智醫生生活》的出演提案。
（圖片來源：NAVER、KSD、TVDaily）
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