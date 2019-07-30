MBC《檢法男女》完結篇創收視新高 有望再推第三季？ BTS防彈少年團《Love Yourself》新片上線 呼籲世界終止暴力！ 頭號成功的粉絲 (성덕) 金希澈！昨主持 ITZY 回歸發表會 [推薦]《王的文字》歷史片中出現網路用語？導演巧思好跳Tone 金在中挑戰求職 新綜藝《極限面試》8 月中開播！ 【有片】《一日三餐：女子篇》公開問候影片！「打頭陣」的尹世雅NG引爆笑 姜丹尼爾8月18日來香港跟大家見面啦：門票7月31日上午10時公開發售！ tvN熱門韓劇《秘密森林》第2季最快明年就能登場！希望曹承佑、裴斗娜能再出演啊～ 難怪會找曹政奭&柳演錫！《請回答》申PD新作《機智醫生生活》雖以「醫生」為主人公 卻是描述「樂隊」的故事 這個陣容簡直是電影級別！趙寅成、裴晟佑、南柱赫、韓志旼、新慜娥有望出演盧熙京編劇新作 不只在韓國…SUJU隊長利特也作為主MC活躍於泰國節目《BEAUTY NO.9》！ 《新入史官丘海昤》車銀優沐浴劇照公開，露出白皙香肩也太誘人了吧！ 李鎮赫被《Produce X 101》淘汰卻接到10多個廣告代言 韓劇 醫生耀漢 의사요한 - 怎樣才算是活著？ 「侮辱宋慧喬！」亂P圖眾明星男友玩沙子照：9家韓國媒體被警告！ 「不知情」的BIGBANG大聲被打臉？ 曝買樓2個月前法律諮詢問「容留性交易罪」 BIGHIT收購Source music！BTS防彈少年團會和GFRIEND合作嗎？ X1出道之路懸了？《PRODUCE X 101》TOP20所屬社緊急開會，上演羅生門！8月27還能見面嗎？

留言/評論