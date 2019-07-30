《新入史官丘海昤》車銀優沐浴劇照公開，露出白皙香肩也太誘人了吧！ 李鎮赫被《Produce X 101》淘汰卻接到10多個廣告代言 韓劇 醫生耀漢 의사요한 - 怎樣才算是活著？ 「侮辱宋慧喬！」亂P圖眾明星男友玩沙子照：9家韓國媒體被警告！ 「不知情」的BIGBANG大聲被打臉？ 曝買樓2個月前法律諮詢問「容留性交易罪」 BIGHIT收購Source music！BTS防彈少年團會和GFRIEND合作嗎？ X1出道之路懸了？《PRODUCE X 101》TOP20所屬社緊急開會，上演羅生門！8月27還能見面嗎？

（劇雷，慎入）金土劇《醫生耀漢》播出8集，已刷下自身12.3% 最高收視記錄。其中從臨床的疼痛症醫生觀點切入，討論到醫生救人的新定義，讓人有了不同以往的視角來看待生死。

必須承認，個人不愛看醫學醫療劇。可能韓劇醫學劇公式已定，普世價值就擺在那裏，怎麼走劇情最後都是留下“莫忘初衷”的信念。所以，必須有新的議題、角度，才會被吸引。

而《醫生耀漢》因為是池晟主演才開看的。發現走不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的病患、家人，以臨床第一線的「疼痛症醫學科醫生」探討「安樂死議題」的劇情，真的提供了我們觀眾一個如何面對生死的新視角。傳統對醫生天職的看法，就是救人、救活。因為好死不如賴活著，生命寶貴，就是要救活。慢慢的，會發現所謂的活下來，有可能是靠著機器維持肉體生存而已，甚至在急救的過程中，對病人都是一種折磨。慢慢發現如藥物以無法控制的癌末痛苦也是生不如死的狀況。慢慢的我們開始思考、面對人生最後一段〝如何好走、善終〞的問題了。



在EP8中女主李世榮和車醫池晟的對話，已說明了前面車醫為什麼坐牢及醫生天職的重新思考。不贅述情節，在這裏分享台大前急診、重症加護醫生、現任台北市長柯文哲多年前上訪談節目及在 TEDxTaipei 2013 演講『生死的智慧』。沒想到非常切合這8集所呈現的劇內容。

「我們到底在治療誰？是在治療病人、在治療家屬、還是治療醫生、還是在治療社會？」

「有一天我領略一個道理，醫生是人不是神，我們只能盡力，就這樣子而已。為什麼這個病會救不回來呢？人生是有四季，春夏秋冬……其實醫學還是有極限……以現在的醫學、科技，我們可以沒有心臟、沒有肝臟、沒有肺臟、沒有腎臟都還可以存活，但是我們就可以裝機器一輩子活著下去嗎？……」

「人生的結局只有2種，一個插管、一個沒插管。但是都是死掉。所以死亡是個普遍的現象。那到底如何看待死亡？其實這個問題我有個翻轉的想法。你問我什麼叫死亡？我如此的回答，怎樣才算是活著？」



而這部劇的車耀漢醫生正以個人之力全心闡述 “怎樣才算是活著？！”

從劇一開始車醫是在牢裏，可以知道在韓國安樂死還不合法。而我們台灣也正處於連署推動的狀態。之前已故前新聞體育記者傅達仁先生，他便因深受末期胰臟癌的痛苦，上書請願過：「我以自己、一位病魔纏身的84歲老人身分為例：自願安樂死可以免除自身及家人痛苦，同時減少因高齡社會配套長照政策所造成的國家資源浪費。」



同時，劇中透過醫生的對話說了放棄急救的幾則定義。在台灣也有「不施行心肺復甦術同意書/安寧緩和醫療意願書」，這個《安寧緩和醫療條例》通過後，其中規範的「拒絕心肺復甦術」啟動前提是當病症達末期(經兩位醫師認定)，或治癒可能極微時，經病人自己或家屬簽署不施行心肺復甦術同意書，同意不要在病人瀕死或失去意識的過程中，肉體因持續施以急救措施（使用氣管內插管、體外心臟按摩、急救藥物注射、心臟電擊、人工呼吸等等救治行為），令其承受相當程度的痛苦與傷害，讓病患以較有尊嚴的方式告別人世，讓生命更接近善終圓滿。



雖然安樂死法案還沒通過，但今年2019.1.6 衛福部也實施了「病人自主權利法」，其中「病人自主權利法施行細則」及「提供預立醫療照護諮商之醫療機構管理辦法」等配套法規，民眾可立下書面預立醫療決定，在限定疾病下接受或拒絕維生醫療、人工營養。提供給大家參考。20190729

#原來李奎炯是代表自認為正義的一方，沒親身體驗就難有同理心

#保持善終的尊嚴，不只是一般人該思考、面對的，今天也成了醫生的課題

#解決病人痛苦的方法，原來不是只有救活而已，包括如何幫助善終也是一種救治

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