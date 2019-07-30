李鎮赫被《Produce X 101》淘汰卻接到10多個廣告代言
明星 2019年7月30日 星期二09:06 Sani
這再次說明了，是真金總會被人看到啊！
據韓媒報導，李鎮赫的所屬社TOP Media昨日透露稱，李鎮赫現在已經接到了化妝品、服裝等10個以上的品牌廣告拍攝邀請！
李鎮赫在《Produce X 101》最終決賽中被意外淘汰後正在積極進行個人活動，而他受到眾多廣告主青睞的原因，正是他積極的形象和溫暖的外形。
李鎮赫在錄製《Produce X 101》期間一邊照顧隊友一邊展現了與眾不同的領導能力，又兼具了多情溫柔的氣質，而且作為實力派愛豆，在rap、舞蹈和外形方面都不輸於人， 整體形象堪稱完美，頻頻接到廣告主的邀約也不令人意外啦~
此外，很多綜藝節目和寫真拍攝也對他丟出橄欖枝，真的是人氣超強啊~
李鎮赫2015年作為UP10TION成員出道，約五年之後參加《Produce X 101》被更多大眾看到，預計在8月10日晚舉辦個人粉絲見面會《T.Y.F.L》。 希望李鎮赫個人活動大發啊！
（圖源：Mnet，李鎮赫IG）
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