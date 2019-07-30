李鎮赫被《Produce X 101》淘汰卻接到10多個廣告代言

李鎮赫被《Produce X 101》淘汰卻接到10多個廣告代言

明星   2019年7月30日   星期二09:06   Sani   30

這再次說明了，是真金總會被人看到啊！

據韓媒報導，李鎮赫的所屬社TOP Media昨日透露稱，李鎮赫現在已經接到了化妝品、服裝等10個以上的品牌廣告拍攝邀請！

李鎮赫在《Produce X 101》最終決賽中被意外淘汰後正在積極進行個人活動，而他受到眾多廣告主青睞的原因，正是他積極的形象和溫暖的外形。

李鎮赫在錄製《Produce X 101》期間一邊照顧隊友一邊展現了與眾不同的領導能力，又兼具了多情溫柔的氣質，而且作為實力派愛豆，在rap、舞蹈和外形方面都不輸於人， 整體形象堪稱完美，頻頻接到廣告主的邀約也不令人意外啦~

此外，很多綜藝節目和寫真拍攝也對他丟出橄欖枝，真的是人氣超強啊~

李鎮赫2015年作為UP10TION成員出道，約五年之後參加《Produce X 101》被更多大眾看到，預計在8月10日晚舉辦個人粉絲見面會《T.Y.F.L》。 希望李鎮赫個人活動大發啊！

（圖源：Mnet，李鎮赫IG）

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留言/評論
  • Hsing Yin Kuo
    우리 진혁아~ 정말 축하해💕💕
    23分前
  • Natalie Choi
    我們的鎮赫好棒
    1小時前
  • YunHung Wang
    鎮赫啊啊啊啊啊啊😭 都走花路吧❤
    1小時前
  • Kai Ting
    涂凱媛張孟昭開心☺️☺️☺️
    1小時前
  • 林小嫻
    個人的花路。。會更順暢
    1小時前
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