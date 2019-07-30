韩剧 医生耀汉 의사요한 - 怎样才算是活著？

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（剧雷，慎入）金土剧《医生耀汉》播出8集，已刷下自身12.3% 最高收视记录。其中从临床的疼痛症医生观点切入，讨论到医生救人的新定义，让人有了不同以往的视角来看待生死。

必须承认，个人不爱看医学医疗剧。可能韩剧医学剧公式已定，普世价值就摆在那里，怎么走剧情最后都是留下“莫忘初衷”的信念。所以，必须有新的议题、角度，才会被吸引。

而《医生耀汉》因为是池晟主演才开看的。发现走不明原因的急性、慢性疼痛而受苦的病患、家人，以临床第一线的「疼痛症医学科医生」探讨「安乐死议题」的剧情，真的提供了我们观众一个如何面对生死的新视角。传统对医生天职的看法，就是救人、救活。因为好死不如赖活著，生命宝贵，就是要救活。慢慢的，会发现所谓的活下来，有可能是靠著机器维持肉体生存而已，甚至在急救的过程中，对病人都是一种折磨。慢慢发现如药物以无法控制的癌末痛苦也是生不如死的状况。慢慢的我们开始思考、面对人生最后一段＂如何好走、善终″的问题了。



在EP8中女主李世荣和车医池晟的对话，已说明了前面车医为什么坐牢及医生天职的重新思考。不赘述情节，在这里分享台大前急诊、重症加护医生、现任台北市长柯文哲多年前上访谈节目及在 TEDxTaipei 2013 演讲『生死的智慧』。没想到非常切合这8集所呈现的剧内容。

「我们到底在治疗谁？是在治疗病人、在治疗家属、还是治疗医生、还是在治疗社会？」

「有一天我领略一个道理，医生是人不是神，我们只能尽力，就这样子而已。为什么这个病会救不回来呢？人生是有四季，春夏秋冬……其实医学还是有极限……以现在的医学、科技，我们可以没有心脏、没有肝脏、没有肺脏、没有肾脏都还可以存活，但是我们就可以装机器一辈子活著下去吗？……」

「人生的结局只有2种，一个插管、一个没插管。但是都是死掉。所以死亡是个普遍的现象。那到底如何看待死亡？其实这个问题我有个翻转的想法。你问我什么叫死亡？我如此的回答，怎样才算是活著？」



而这部剧的车耀汉医生正以个人之力全心阐述 “怎样才算是活著？！”

从剧一开始车医是在牢里，可以知道在韩国安乐死还不合法。而我们台湾也正处於连署推动的状态。之前已故前新闻体育记者傅达仁先生，他便因深受末期胰脏癌的痛苦，上书请愿过：「我以自己、一位病魔缠身的84岁老人身分为例：自愿安乐死可以免除自身及家人痛苦，同时减少因高龄社会配套长照政策所造成的国家资源浪费。」



同时，剧中透过医生的对话说了放弃急救的几则定义。在台湾也有「不施行心肺复苏术同意书/安宁缓和医疗意愿书」，这个《安宁缓和医疗条例》通过后，其中规范的「拒绝心肺复苏术」启动前提是当病症达末期(经两位医师认定)，或治愈可能极微时，经病人自己或家属签署不施行心肺復苏术同意书，同意不要在病人濒死或失去意识的过程中，肉体因持续施以急救措施（使用气管内插管、体外心脏按摩、急救药物注射、心脏电击、人工呼吸等等救治行为），令其承受相当程度的痛苦与伤害，让病患以较有尊严的方式告别人世，让生命更接近善终圆满。



虽然安乐死法案还没通过，但今年2019.1.6 卫福部也实施了「病人自主权利法」，其中「病人自主权利法施行细则」及「提供预立医疗照护谘商之医疗机构管理办法」等配套法规，民众可立下书面预立医疗决定，在限定疾病下接受或拒绝维生医疗、人工营养。提供给大家参考。20190729

#原来李奎炯是代表自认为正义的一方，没亲身体验就难有同理心

#保持善终的尊严，不只是一般人该思考、面对的，今天也成了医生的课题

#解决病人痛苦的方法，原来不是只有救活而已，包括如何帮助善终也是一种救治

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