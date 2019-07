楊多一、Heize 出擊 《德魯納酒店》 精彩 OST 連發! 10歲企圖自殺20歲成網紅美妝博主,卸妝後遭死亡威脅!頓悟「我不漂亮」成暢銷作家,看胖女孩如何逆襲 Kakao M 收購步伐不停 有意拿下 Awesome Ent! 【多圖】《壞傢伙們:The Movie》發佈會:馬東錫、金相中「再續前緣」 金亞中、張基龍作為新角色加盟 《18歲的瞬間》邕聖祐為金香起遮雨,只有這個身高差距才能營造的浪漫畫面! 時隔近三年⋯⋯Kangta 8 月初發表個人新歌! 車銀優將首度舉行個人亞洲巡迴見面會:香港站—10月19日車銀優約定大家! 13 人畫報全到齊 SEVENTEEN 回歸倒數一週! 紀念T-ara出道十年!昭妍宣佈即將SOLO出道 韓劇《新入史官丘海昤》作為古裝的愛情喜劇,節奏輕快且演員們互動很可愛~ 說到「仿妝」一定要提到她!「RISABAE」這次變成《德魯納酒店》裡的「張滿月」 完美還原IU在劇中的造型 姜丹尼爾SOLO新歌1.5倍速的帥氣舞蹈你看過了沒~!? 《他人即地獄》公開個人海報!李棟旭角色介紹語引關注:「不會讓你疼的…」 新劇《喜歡的話請響鈴》首波預告公開,金所炫與男主們眼神交流也太心動了吧~! 藝能、戲劇都搶眼!P.O再與「至親」宋旻浩合作新曲《Tony Lip》 官方陸續公開預告照 好突然!INFINITE「忙內」李成種已於22日入伍 時隔一週公開親筆信:「會好好度過軍隊生活回來的」 EXO五巡首爾場共動員9萬人…昨日圓滿落幕!XIUMIN、SUJU東海&始源、燦烈親姐朴宥拉等到場支持 超有愛的「97LINE」聚餐啦!田柾國、車銀優、金珉奎、金有謙公開合照 這樣染髮絕對不會撞色!NCT渽民超酷的新造型可能要引領新時尚潮流了~ 看EXO演唱會看到一半...來了一位嚇到粉絲的「客人」! 「最惋惜的是那個...」劉在錫經常思考「韓國綜藝行業」的一個深刻問題 BigBang大聲「不知道有違法娛樂場所」被夜店店主打臉:來很多他朋友!名下大廈又被曝涉毒 BIGBANG G-Dragon早已洞悉了一切?舊信再次給韓網民翻出,叮囑大聲:要小心! 「牛奶配豬蹄、番茄醬拌一切、一隻炸雞吃8天...」愛豆藝人們喜歡的飲食習慣真是五花八門!

動作俐落又乾淨,忍不住重新愛上啦!

昨日,姜丹尼爾在VLIVE上直播與粉絲們互動,一邊舞蹈教學SOLO新歌《What are you up to》,隨後展現了1.5倍速的舞蹈片段,引發粉絲熱議。



▼聽了兩倍速似乎會太慌亂,之後調整成1.5倍速,舞蹈動作看起來乾淨俐落又帥氣,忍不住跟著鼓掌啦~!真的是太帥氣了…:



(片源:후잉후잉 網友剪輯)

▼舞蹈結束後,連在一旁的的男職員也忍不住告白說:我愛你,代表大人~!



(片源:Burn It Up 활활 火火-Wanna One Taiwan Fans 網友剪輯)

大家看完姜丹尼爾示範的這段1.5倍速舞蹈,覺得如何呢~!?



▼完整影片:



(圖自:官方推特/VLIVE)

