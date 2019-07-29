《他人即地獄》公開個人海報！李棟旭角色介紹語引關注：「不會讓你疼的…」
韓劇 2019年7月29日 星期一12:11 JiaJia
我們「徐醫生」（李棟旭 飾）…讓人看的有點害怕啊…XD #他人即地獄
OCN新驚悚懸疑劇《他人即地獄》（共10集），改編自累積點擊率高達8億人次的同名網路漫畫，描述鄉村少年尹鍾宇（任時完 飾）來到首爾並生活在考試院裡發生的故事。在這個陌生的環境中，生活著很多奇奇怪怪的人。
該部作品由電影《消屍的夜晚》李昌熙導演執導，《救救我》鄭新圭編劇執筆，是電視台繼《圈套》後推出的「Dramatic Cinema」企劃之第2部作品。將於下月（8月）31日首播。今日（29日）公開個人海報。
▲任時完
▲李棟旭
▲李姃垠
▲李賢旭
▲朴鐘煥
▲李鍾玉
特別的是，在劇中飾演牙醫「徐文祖」的李棟旭，是原作沒有的新角色。與前陣子公開的明亮劇照相比，個人海報有種說不出的詭譎感。加上旁邊寫著「不會讓你疼的」等文字，可謂「極與極」之對比，也更令粉絲好奇，李棟旭將如何詮釋此次角色。
（圖片來源：OCN《他人即地獄》）
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留言/評論
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Sjelf Aki HyukHae我一定看这套😂😂
5分前
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Joanne Khiew 这部好像很好看🌚
7分前
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嘿嘿嘿 Shi Jie Pei Wen Eng
28分前