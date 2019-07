Tiger JK 为殷志源演唱会担嘉宾 感性透露「志源是我的恩人!」 杨多一、Heize 出击 《德鲁纳酒店》 精彩 OST 连发! 10岁企图自杀20岁成网红美妆博主,卸妆后遭死亡威胁!顿悟「我不漂亮」成畅销作家,看胖女孩如何逆袭 Kakao M 收购步伐不停 有意拿下 Awesome Ent! 【多图】《坏家伙们:The Movie》发布会:马东锡、金相中「再续前缘」 金亚中、张基龙作为新角色加盟 《18岁的瞬间》邕圣佑为金香起遮雨,只有这个身高差距才能营造的浪漫画面! 时隔近三年⋯⋯Kangta 8 月初发表个人新歌! 车银优将首度举行个人亚洲巡回见面会:香港站—10月19日车银优约定大家! 13 人画报全到齐 SEVENTEEN 回归倒数一周! 纪念T-ara出道十年!昭妍宣布即将SOLO出道 韩剧《新入史官丘海昤》作为古装的爱情喜剧,节奏轻快且演员们互动很可爱~ 说到「仿妆」一定要提到她!「RISABAE」这次变成《德鲁纳酒店》里的「张满月」 完美还原IU在剧中的造型 姜丹尼尔SOLO新歌1.5倍速的帅气舞蹈你看过了没~!? 《他人即地狱》公开个人海报!李栋旭角色介绍语引关注:「不会让你疼的…」 新剧《喜欢的话请响铃》首波预告公开,金所炫与男主们眼神交流也太心动了吧~! 艺能、戏剧都抢眼!P.O再与「至亲」宋旻浩合作新曲《Tony Lip》 官方陆续公开预告照 好突然!INFINITE「忙内」李成种已於22日入伍 时隔一周公开亲笔信:「会好好度过军队生活回来的」 EXO五巡首尔场共动员9万人…昨日圆满落幕!XIUMIN、SUJU东海&始源、灿烈亲姐朴宥拉等到场支持 超有爱的「97LINE」聚餐啦!田柾国、车银优、金珉奎、金有谦公开合照 这样染发绝对不会撞色!NCT渽民超酷的新造型可能要引领新时尚潮流了~ 看EXO演唱会看到一半...来了一位吓到粉丝的「客人」! 「最惋惜的是那个...」刘在锡经常思考「韩国综艺行业」的一个深刻问题 BigBang大声「不知道有违法娱乐场所」被夜店店主打脸:来很多他朋友!名下大厦又被曝涉毒 BIGBANG G-Dragon早已洞悉了一切?旧信再次给韩网民翻出,叮嘱大声:要小心! 「牛奶配猪蹄、番茄酱拌一切、一只炸鸡吃8天...」爱豆艺人们喜欢的饮食习惯真是五花八门!

动作俐落又干净,忍不住重新爱上啦!

昨日,姜丹尼尔在VLIVE上直播与粉丝们互动,一边舞蹈教学SOLO新歌《What are you up to》,随后展现了1.5倍速的舞蹈片段,引发粉丝热议。



▼听了两倍速似乎会太慌乱,之后调整成1.5倍速,舞蹈动作看起来干净俐落又帅气,忍不住跟著鼓掌啦~!真的是太帅气了…:



(片源:후잉후잉 网友剪辑)

▼舞蹈结束后,连在一旁的的男职员也忍不住告白说:我爱你,代表大人~!



(片源:Burn It Up 활활 火火-Wanna One Taiwan Fans 网友剪辑)

大家看完姜丹尼尔示范的这段1.5倍速舞蹈,觉得如何呢~!?



▼完整影片:



(图自:官方推特/VLIVE)

