X1出道之路懸了？《PRODUCE X 101》TOP20所屬社緊急開會，上演羅生門！8月27還能見面嗎？

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《Produce X 101》雖然確定了最終的11人出道組，但卻風波不斷，更被粉絲們揪出投票造假，甚至找出了不容置疑的證據，逼得Mnet不得不發表官方立場，表示確實存在簡訊統計上的失誤，但絕不影響出道組。

7月29日下午，《Produce X 101》站上最後舞台的20名練習生所屬的14家經紀公司召開緊急會議。隨後韓媒報道，經過一番商討後經紀公司們給出了將積極支持X1出道的意見。 對於而網路上呼聲極高，被粉絲們稱為一切準備就緒只剩出道的BY9，之前有消息傳出將作為衍生組合出道，對此經紀公司表示「以後再做討論」。



經過3個月的角逐，金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙、李垠尚成為最終出道組「X1」的成員，X1將由SWING娛樂負責經紀管理部分， CJ E&M負責音樂相關工作，與前三季不同的是， 這次的合約一簽就是5年。

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然而，正當粉絲們為之歡欣雀躍之時，韓媒《每日經濟》獨家報道了勁爆消息，就是其實29日下午的緊急會議里經紀公司們並未達成先讓X1出道的意見。據悉，會議上，召集全體經紀公司主導會議的某演藝企劃公司代表慫恿「不管警察的調查結果如何，我們還是同意最終選出的出道組合X1出道吧」，引發了其他公司的抗議。 雖然部分報導中傳出了相關企劃公司之間成功達成協議的消息，但事實並非如此。



29日，多數演藝企劃公司相關人士透露「MBK娛樂公司代表金光洙（音）當天下午3點左右在首爾江南一家酒店召集了參加《PDX101》練習生所屬的企劃公司負責人，併發表了「不管現在警察調查結果是否已經出來， 我們發表同意最終選出的出道組合X1出道的聲明」，部分企劃公司表示強烈反對，金代表主張「如果直接發表聲明很困難請同意mnet發佈包括以上內容的報導資料」。 對此，MBK Entertainment的相關人士就當天的會議表示「沒有聽到相關事件，所以無話可說」。

此外，7月26日Mnet已經委託警方對《Produce X 101》展開調查，警方內審正在進行中。





「圖：《Produce X 101》」

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