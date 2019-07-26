邕聖祐♥金香起《18歲的瞬間》首播！沉默寡言的轉校生＆元氣少女初戀感十足！

（劇雷，慎入）由邕聖祐、金香起、申承浩和姜其永等人主演的《18歲的瞬間》已經在本週一首播，得到不錯的收視，大家都有看嗎？
邕聖祐飾演習慣孤獨又不擅長表達自己情感的18歲少年「崔準宇」，因盜竊被前學校強制轉校；金香起飾演「俞秀彬」則一直按照媽媽的計劃和安排生活；申承浩飾演「馬輝英」，家境好又會讀書，但其實他相當自卑。在劇透前，提提香港觀眾，可以在這個平台觀看，最快4小時就有繁體中文字幕喔～
崔準宇剛轉校到新學校就遇上麻煩，被馬輝英嫁禍「偷了補習班孫老師的名錶」。因為準宇有被指盜竊的前科，學校老師都相信馬輝英的說話，認為是準宇做的。其實準宇知道是馬輝英拿走手錶，他卻沒有說出來，反而先問馬輝英：「你應該是有內情，肯定有甚麼理由吧？」但馬輝英還是叫另一位同學把手錶放到崔準宇的儲物櫃裡，還刻意讓其他同學看到。
俞秀彬一直接受媽媽計劃安排去生活，但因為不想去補習班而曠課了，回到家後媽媽對她說：「秀彬啊～你知道現在這個社會的女人，想要立足有多難嗎？你覺得你能和男人站在同一條起跑線嗎？絕對不可能。」後來看到媽媽為了讓她能夠參加名師補習班，而對馬輝英的媽媽低聲下氣，最終也向媽媽道歉了。
崔準宇和俞秀彬在開學第一天便相遇，雖然崔準宇不擅交際，但每次和俞秀彬互動時都會靦腆偷笑，超可愛！而俞秀彬也一直很關心崔準宇，不僅幫他換上了新名牌、讓他加入自己的學習小組，甚至為了讓他再回學校，要他必須到圖書館完成報告，這組合真的初戀感十足～
此外，劇中還加入了校園欺凌和社會歧視等議題，令劇情更加充實。而飾演副班主任的姜其永，他會如何讓再次回到學校的崔準宇發揮天賦，以及學習與人相處，真令人期待呢！大家都看了首兩集嗎？這平台在韓國首播後最快4小時便會有繁體中文字幕，不過只限香港觀眾呢！
（圖：Viu）
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