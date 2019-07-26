邕圣佑♥金香起《18岁的瞬间》首播！沉默寡言的转校生＆元气少女初恋感十足！

（剧雷，慎入）由邕圣佑、金香起、申承浩和姜其永等人主演的《18岁的瞬间》已经在本周一首播，得到不错的收视，大家都有看吗？
邕圣佑饰演习惯孤独又不擅长表达自己情感的18岁少年「崔准宇」，因盗窃被前学校强制转校；金香起饰演「俞秀彬」则一直按照妈妈的计划和安排生活；申承浩饰演「马辉英」，家境好又会读书，但其实他相当自卑。在剧透前，提提香港观众，可以在这个平台观看，最快4小时就有繁体中文字幕喔～
崔准宇刚转校到新学校就遇上麻烦，被马辉英嫁祸「偷了补习班孙老师的名表」。因为准宇有被指盗窃的前科，学校老师都相信马辉英的说话，认为是准宇做的。其实准宇知道是马辉英拿走手表，他却没有说出来，反而先问马辉英：「你应该是有内情，肯定有甚么理由吧？」但马辉英还是叫另一位同学把手表放到崔准宇的储物柜里，还刻意让其他同学看到。
俞秀彬一直接受妈妈计划安排去生活，但因为不想去补习班而旷课了，回到家后妈妈对她说：「秀彬啊～你知道现在这个社会的女人，想要立足有多难吗？你觉得你能和男人站在同一条起跑线吗？绝对不可能。」后来看到妈妈为了让她能够参加名师补习班，而对马辉英的妈妈低声下气，最终也向妈妈道歉了。
崔准宇和俞秀彬在开学第一天便相遇，虽然崔准宇不擅交际，但每次和俞秀彬互动时都会腼腆偷笑，超可爱！而俞秀彬也一直很关心崔准宇，不仅帮他换上了新名牌、让他加入自己的学习小组，甚至为了让他再回学校，要他必须到图书馆完成报告，这组合真的初恋感十足～
此外，剧中还加入了校园欺凌和社会歧视等议题，令剧情更加充实。而饰演副班主任的姜其永，他会如何让再次回到学校的崔准宇发挥天赋，以及学习与人相处，真令人期待呢！大家都看了首两集吗？这平台在韩国首播后最快4小时便会有繁体中文字幕，不过只限香港观众呢！
（图：Viu）
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