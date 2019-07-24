EXO公開日本巡演場地，卻引發眾怒：公司要錢不要命！

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EXO公開日本演唱會場地之後，沒想到卻點燃了網民和粉絲的怒意。

EXO通過官方粉絲俱樂部網站公開了即將日本演唱會演出場地消息，10月11日在福岡、1月18日-19日在大阪、10月22日-23日在橫濱、12月20日-21日在宮城，共在日本4地開唱。

演唱會行程公開後就引爆了粉絲和網民的怒火，原因是12月演唱會舉辦地宮城僅離當年福島核電洩露事發地130公里而已。 用韓國來比較，就是釜山到大邱的距離，開車只要1個半小時，算是相當近的距離了。



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此外，根據2018年公開的「17都縣核輻射測定」資料顯示，宮城是福島之後核輻射指數最高的城市，因此EXO要前往宮城開唱怎能不讓粉絲們擔心？ 同時，宮城還是韓國禁止入口海產品的地區，這也就表明韓國國內已經認識到當地核輻射的危險性。

對於經紀公司的場地安排，粉絲和網友表達了強烈的不滿，稱：「國內（韓國）都抵制日本產品了，還去那個地方太不合適了」、「先不說別的，EXO成員的健康就不管了嗎」、「 除了EXO成員，還有那麼多工作人員，他們的健康就不管了嗎」、「去賺日本人的錢很好，非常好，但是也不能犧牲健康啊」、「現在這個局面還開什麼演唱會，趕快取消吧。 」、「經紀公司真的是要錢不要命」。

「圖：NATE、TD」

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