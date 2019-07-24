EXO公开日本巡演场地，却引发众怒：公司要钱不要命！

EXO公开日本演唱会场地之后，没想到却点燃了网民和粉丝的怒意。
EXO通过官方粉丝俱乐部网站公开了即将日本演唱会演出场地消息，10月11日在福冈、1月18日-19日在大阪、10月22日-23日在横滨、12月20日-21日在宫城，共在日本4地开唱。
演唱会行程公开后就引爆了粉丝和网民的怒火，原因是12月演唱会举办地宫城仅离当年福岛核电泄露事发地130公里而已。 用韩国来比较，就是釜山到大邱的距离，开车只要1个半小时，算是相当近的距离了。
此外，根据2018年公开的「17都县核辐射测定」资料显示，宫城是福岛之后核辐射指数最高的城市，因此EXO要前往宫城开唱怎能不让粉丝们担心？ 同时，宫城还是韩国禁止入口海产品的地区，这也就表明韩国国内已经认识到当地核辐射的危险性。
对於经纪公司的场地安排，粉丝和网友表达了强烈的不满，称：「国内（韩国）都抵制日本产品了，还去那个地方太不合适了」、「先不说别的，EXO成员的健康就不管了吗」、「 除了EXO成员，还有那么多工作人员，他们的健康就不管了吗」、「去赚日本人的钱很好，非常好，但是也不能牺牲健康啊」、「现在这个局面还开什么演唱会，赶快取消吧。 」、「经纪公司真的是要钱不要命」。
「图：NATE、TD」
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