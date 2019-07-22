昨晚播出的tvN《德魯納酒店》第四集，霸氣社長IU用「嘴唇」保護呂珍九！
韓劇 2019年7月22日 星期一13:27 MiJimin
（小編只雷這一幕~XD）雖然具燦成（呂珍九 飾）越來越勇敢，但還是需要滿月社長（IU 飾）守護，背景音樂是太妍的聲音，好美啊～TAT。
tvN週末劇《德魯納酒店》平均收視再度上升，AGB全國收視率的兩天成績是8.281%、7.736%，首爾圈更衝破9%，可喜可賀，估計網上話題性會連續兩週奪冠。
最新第3、4集中，描述了具燦成夢見還是人類時的滿月社長，越來越接受自己成為德魯納酒店的經理職位，還一步步幫助鬼客人完成未了心願，從中獲得成就感，也在越了解滿月社長的同時，增加了信任感…。
第一次看到男主角如此坦蕩且理所當然地對女主角說：「我相信妳會守護我的！」還有枯萎了千年的樹，因為燦成的出現，漸漸恢復生機…。
具燦成在接待傳說中最為險惡的13號房客（人類若看到或聽到會因此而發瘋）時，滿月社長及時出現決定保護他，沒想到第四集就KISS啦～！！！
背景音樂則傳出了太妍為本劇獻唱的OST《名為你的詩》（그대라는 시），真的是太唯美啦～！立刻深陷劇情之中…。
（圖自：tvN Drama／黃Viu煲劇平台）
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