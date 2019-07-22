《SKY Castle》金東希加盟漫改劇《梨泰院class》 與朴敘俊&金多美合作
韓劇 2019年7月22日 星期一13:43 Sani
今日有韓媒報導稱，在《SKY Castle》中飾演車書俊的金東希終於接了新戲，那就是由人氣網漫漫改編的電視劇《梨泰院Class》，巧合的是這次仍然演一位苦命的兒子XD
《梨泰院Class》是JTBC正在籌拍的最新金土劇，改編自同名網漫，講述的是一群年前人在充斥著不合理的世界中，靠著血性和堅持聚集到一起展開叛亂，在梨泰院這個仿佛濃縮了全世界的小小街區展開創業歷程， 通過各自的價值觀尋找屬於自己的自由。
金東希在劇中飾演張大喜會長（劉在明 飾）的二兒子張根壽（音），因為是庶出而受到同父異母哥哥張根源（音）的虐待，而父母卻對此視而不見。 因此張根壽17歲就從家中獨立出來，一邊單戀著好友趙以瑞（金多美 飾），一邊在朴賽路（朴敘俊 飾）的帶領下了解到所謂大人的真正含義。
金東希上一部戲就是今年2月劇終的《SKY Castle》，時隔近一年後的回歸作品也是JTBC。 金東希是出演網劇《A-TEEN》出道的，在《SKY Castle》裡飾演盧勝惠（尹世雅 飾）和車民赫（金炳哲 飾）的大兒子，心靈純淨、溫暖、感性，給觀眾留下深刻印象。 此外，金東希還將在Netflix電視劇《人間課堂》中飾演男主角。
《梨泰院Class》由《雲畫的月光》、《戀愛的發現》金成允導演執導，網漫原作作者趙光鎮親自擔任編劇，朴敘俊、金多美、劉在明、權娜拉、金東希等主演，將在尹啟相、河智苑主演的 《Chocolate》之後播出。
（圖源：JYP，《SKY Castle》劇照）
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