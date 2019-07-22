昨晚播出的tvN《德鲁纳酒店》第四集，霸气社长IU用「嘴唇」保护吕珍九！
韩剧 2019年7月22日 星期一13:27 MiJimin
（小编只雷这一幕~XD）虽然具灿成（吕珍九 饰）越来越勇敢，但还是需要满月社长（IU 饰）守护，背景音乐是太妍的声音，好美啊～TAT。
tvN周末剧《德鲁纳酒店》平均收视再度上升，AGB全国收视率的两天成绩是8.281%、7.736%，首尔圈更冲破9%，可喜可贺，估计网上话题性会连续两周夺冠。
最新第3、4集中，描述了具灿成梦见还是人类时的满月社长，越来越接受自己成为德鲁纳酒店的经理职位，还一步步帮助鬼客人完成未了心愿，从中获得成就感，也在越了解满月社长的同时，增加了信任感…。
第一次看到男主角如此坦荡且理所当然地对女主角说：「我相信你会守护我的！」还有枯萎了千年的树，因为灿成的出现，渐渐恢复生机…。
具灿成在接待传说中最为险恶的13号房客（人类若看到或听到会因此而发疯）时，满月社长及时出现决定保护他，没想到第四集就KISS啦～！！！
背景音乐则传出了太妍为本剧献唱的OST《名为你的诗》（그대라는 시），真的是太唯美啦～！立刻深陷剧情之中…。
（图自：tvN Drama／黄Viu煲剧平台）
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