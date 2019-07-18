金鍾國祝賀HAHA生女兒！還表示：「以後老三要帶男朋友回來的話，告訴她先帶來見鍾國叔叔！」
明星 2019年7月18日 星期四10:15 Yuan
HAHA的老婆星（金高恩）15日在首爾某醫院生下女兒Song，喜得千金的他也受到不少好友、網友的祝褔。
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HAHA的「哥哥」金鍾國也在IG發文祝賀：「我親愛的弟弟，恭喜三胎出生。雖然沒有表現出來，但你努力成為最佳爸爸的樣子真的很帥氣，以後老三要帶男朋友回來的話，告訴她先帶來見鍾國叔叔...#對不起老三#見男朋友可能有點困難#除了我之外的叔叔真的太多了#我來守護你#一定要健康#媽媽辛苦了。」
而HAHA也回應：「真的太感動了！」不少網友更回應：「你什麼時候結婚呢、「鍾國歐爸什麼時候會成為爸爸」、「雖然在《RM》中表現的強硬，但是實際上很善良，好喜歡你和成員們的關係」、「有叔叔的保護了」、「真的很帥氣」等等。
（圖：IG@kjk76、IG@quanhaha79）
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