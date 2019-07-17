HAHA分享女兒出生感想，並表達對星濃厚感情：「我的老婆現在是我的超級英雄，謝謝你選擇了我！」
明星 2019年7月17日 星期三13:33 Yuan
HAHA的老婆星（ 金高恩）15日在首爾某醫院生下女兒Song，喜得千金的他也受到不少好友、網友的祝褔。
昨日（16日），HAHA在IG更新他抱著女兒Song的照片和感謝的問候。他提到：「感謝所有人的祝福，我家小女兒在2019.7.15 pm12:47來到了媽媽的懷裡，高恩Song都很健康，感謝所有擔心的人。」
「老大..老二..老三，我也難以相信，不懂事的小毛孩面臨著多孩爸爸的人生，一方面感動又歡喜，另一方面也覺得責任的重大。雖然過程可能會有困難，但想著會有能掩蓋它的幸福，所以我們要邁出充滿希望的第一步。」
「金高恩我的老婆，現在是我的超級英雄，看著我在分娩室緊張的樣子，反而充滿朝氣的我們英雄，真的非常尊敬你！直到第二胎時一直露出了微笑，但高恩第一次大哭時，我也跟著一起哭了，所有的爸爸都會有同感，但爸爸在分娩室做的只有祈禱，不能幫助你也不能幫助醫生，看著無法散去的痛，對不起什麼都做不到...在妻子面前的無能為力，對不起。」
最後HAHA也表達了對星的濃厚感情：「今天抓住高恩的手絕對不放開，謝謝你選擇了我！超級英雄是我一生的夢，感謝你替我完成，我是一個很不足的丈夫，你填滿了缺乏幸福感的我，讓我們成為了家人，真的非常感謝你，這樣的話..我可以把財產都給你，我愛你！」
HAHA、星夫婦在2012年結婚，2013年生下大兒子Dream，2017年生下二兒子Soul，又喜得千金Song，成為三個孩子的父、母親。而夫妻倆已經結婚7年，感情依舊甜蜜，除了通過節目「曬恩愛」，也會透過SNS分享「約會照」。
（圖：IG@quanhaha79）
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