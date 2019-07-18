金钟国祝贺HAHA生女儿！还表示：「以后老三要带男朋友回来的话，告诉她先带来见钟国叔叔！」
明星 2019年7月18日 星期四10:15 Yuan
HAHA的老婆星（金高恩）15日在首尔某医院生下女儿Song，喜得千金的他也受到不少好友、网友的祝褔。
（延伸阅读：HAHA分享女儿出生感想，并表达对星浓厚感情：「我的老婆现在是我的超级英雄，谢谢你选择了我！」）
HAHA的「哥哥」金钟国也在IG发文祝贺：「我亲爱的弟弟，恭喜三胎出生。虽然没有表现出来，但你努力成为最佳爸爸的样子真的很帅气，以后老三要带男朋友回来的话，告诉她先带来见钟国叔叔...#对不起老三#见男朋友可能有点困难#除了我之外的叔叔真的太多了#我来守护你#一定要健康#妈妈辛苦了。」
而HAHA也回应：「真的太感动了！」不少网友更回应：「你什么时候结婚呢、「钟国欧爸什么时候会成为爸爸」、「虽然在《RM》中表现的强硬，但是实际上很善良，好喜欢你和成员们的关系」、「有叔叔的保护了」、「真的很帅气」等等。
（图：IG@kjk76、IG@quanhaha79）
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