《鬼怪10週年旅行》首集預告藏驚喜！李棟旭突向劉寅娜道歉？孔劉＆金高銀重現經典名場面！

經典回憶即將重現！tvN 20週年特別企劃《因為有你才燦爛神－鬼怪10週年旅行》將於7月4日首播，孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜睽違多年再度合體，前往江陵展開兩天一夜的回憶之旅，讓劇迷期待不已。



公開的首集預告中，四人從江陵注文津海邊展開旅程。這裡正是劇中池恩倬（金高銀 飾）首次召喚鬼怪金信（孔劉 飾）的經典場景，孔劉與金高銀、李棟旭與劉寅娜也拿起紅色圍巾與蕎麥花道具，重現當年令人難忘的名場面，瞬間喚起劇迷對《鬼怪》的珍貴回憶。



劇中的經典場景「鬼怪屋」同樣成為節目亮點之一。屋內擺放許多劇中象徵性道具，預告也將帶領演員與觀眾一同踏上充滿回憶的特別旅程。

不過，四人的旅行似乎並沒有想像中平靜！忙內金高銀突如其來的行動，讓孔劉、李棟旭、劉寅娜都忍不住手忙腳亂，李棟旭更喊出：「一定要一起走才行啊！」；而當他們前往海邊尋找過往回憶時，也遇上意料之外的強烈海浪，預告一場充滿歡笑與意外的「混亂旅行」。



此外，預告中還公開李棟旭向劉寅娜道歉的畫面，他說出「我有對你說過 XXX 嗎？」的一句話，也留下懸念，引發粉絲好奇兩人之間究竟發生了什麼。



想再次見證孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜的暖心重聚，香港觀眾可透過 Viu 收看《鬼怪10週年旅行》。

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