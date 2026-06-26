李棟旭×金慧峻強勢回歸！《殺人者的購物中心2》畫報公開，死而復生叔叔×蛻變姪女迎戰全新危機！

真的等～了～好～久！《殺人者的購物中心2》終於要回來啦！大家準備好迎接鄭進灣與鄭智安的再度合體了嗎？

Disney+ 原創影集《殺人者的購物中心2》公開最新畫報，李棟旭與金慧峻再度同框，兩人散發出的強大氣場與默契，讓劇迷對第二季期待值再度升溫。

透過《ELLE》韓國版7月號公開的畫報中，兩人展現更加成熟的氛圍，詮釋歷經殘酷考驗後，姪女鄭智安（金慧峻 飾）與死而復生的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）之間更加深厚的羈絆。兩人僅是並肩而立，就散發出強烈化學反應，也讓人更加期待第二季的搭檔合作。



畫報拍攝後，兩位主演也分享了對第二季的期待。李棟旭表示，希望能帶來一部高品質的續作，也透露：「與其說重新認識鄭進灣，不如說是越來越接近這個角色。」他認為，鄭進灣不同於一般動作片或諜報劇中的主角，而是一位善於利用周遭環境作戰、更貼近現實的人物。



飾演鄭智安的金慧峻則表示，希望能詮釋角色在柔弱外表下逐漸展現出的堅強，以及從叔叔鄭進灣身上繼承而來的本能。她也透露，第二季中智安將正式接下購物中心，與鄭進灣聯手迎戰全新敵人。此外，第二季不僅動作場面全面升級，也將有更多新角色登場，帶來更豐富的故事發展。



而《殺人者的購物中心2》將在7月公開，第二季延續第一季劇情，講述完成艱難「交接任務」後，正式成為神秘殺手購物中心「Murthe Help」新任代表的鄭智安（金慧峻 飾），與死而復生的鄭進灣（李棟旭 飾）攜手展開反擊，共同對抗全球勢力「巴比倫」的故事。



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