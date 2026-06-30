蘇志燮下定決心接演《金特務：本色回歸》的真正原因是～「好奇該如何演出擁有高中子女的父親」

演員蘇志燮的最新力作《金特務：本色回歸》僅播出2集收視率已經大破15％，許多觀眾們都表示苦等蘇志燮新作並且抱著「報答」的想法收看，沒想到劇情引人入勝快速開展，大獲好評，主角蘇志燮也透露了接演本劇的理由。

由同名網路漫畫改編成電視劇的《金特務：本色回歸》，劇情描述為了找到自己唯一的女兒，這位隱姓埋名，決定以一個平凡爸爸活下去的超級特務金部長，孤軍奮戰的故事。在第一集播出時就以9.5％的收視成績起跑，第二集播畢更是來到15.7％，成績銳不可當。在劇中呈現高強度動作戲碼的蘇志燮，果然不負眾望，相當令觀眾們期待後續劇情發展。



蘇志燮曾在先前的作品《無赦之仇》中也曾拍攝許多動作戲碼，當時也讓他直呼身體快吃不消，不過隨著拍攝結束，身體也好好恢復了，蘇志燮表示「又開始想拍動作戲了」，就在那時他收到了《金特務：本色回歸》的邀約提案，他表示雖然這部劇中的動作戲很重要，不過這部作品的故事更令他喜歡，特別是要演出一位擁有高中年紀孩子的爸爸，讓蘇志燮很好奇自己會呈現出什麼模樣的父親，這也是他接演本作品的主要原因。



而蘇志燮被問到目前支持著他最重要的是誰？他大聲表示一定是眾多粉絲們，因為他非常理解「演員是一個有觀眾才能存在的職業」，如果沒人要看你演出，那麼這份工作也就消失了。他向粉絲們表達感謝之意，他表示非常感謝歷經超過30年仍然不斷鼓勵支持著他的眾多粉絲們，讓他現在還能夠持續的演出。《金特務：本色回歸》正在熱播中，相信這一次的蘇志燮也能夠再度呈現讓大家喜愛的好作品。



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