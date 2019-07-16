人美心也暖！看到粉絲們在停車場躲雨，Apink鄭恩地下班後還去買了雨傘給粉絲們！

Apink成員鄭恩地日前成為了KBS Cool FM《鄭恩地的歌謠廣場》正式DJ，不少粉絲也都會到電視台等待她上下班。
昨日，就有粉絲在推特分享道：「在停車場躲雨，一輛車開了進來。恩地下車之後把傘給了我們，讓我們撐著走，真的好溫暖啊！恩地應該是冒著雨跑去買雨傘了，因為瀏海和衣服都濕掉了，卻依然為粉絲們送傘，最後也搖下車窗和粉絲們揮手。」其他粉絲也提到：「恩地下班之後，為了給粉絲們送傘重新回來了！」
주차장에서 비 피하는데 차한대가 들이밀고들어오더니 은지가내리면서 쓰고가 이러는데 세상스윗하고ㅜㅜㅜㅜ— 희믕 (@HeeMeung_0818) 2019年7月15日
은지가 비오는데 뛰어들어가서 우산사왔나봐ㅜㅜㅜ앞머리랑 옷이 젖어있었어ㅜㅜㅜㅜㅜ
그와중에 내려서 팬들전해주고 창문열어서 또 인사하고ㅜㅜㅜ
나 정은지 처돌이할래ㅜㅜㅜ pic.twitter.com/ZhatTVBZVI
주접맨들ㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅜㅜ pic.twitter.com/GERojyZPer— 희믕 (@HeeMeung_0818) 2019年7月15日
這在網路上引發討論，不少網友都表示：「太暖了」、「真善良」、「很寵粉絲呢」、「當她的粉絲真的是很幸福的事」、「人美心善」等等。
另外，鄭恩地將在8月舉行第三次單獨演唱會《YEOREUM.I》，3～4日在首爾祥明藝術中心舉辦；17日則回到故鄉釜山素香劇場舉辦。而她出道後的首個單獨綜藝《鄭恩地的雪梨陽光》是她擺脫忙碌的日程，尋找自己真實樣貌的旅行故事，預計在7月底播出，大家可以期待一下啦！
（圖：Plan A娛樂、LifetimeKorea、推特＠HeeMeung_0818、IG@kbsgayo）
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