雕刻男神「鄭雨盛」將作為嘉賓,出演熱門綜藝《一日三餐》女生篇! 祭司再多一位!《變身》裴晟佑:我比姜棟元朴敘俊更寫實吧! 不愧是邊歌手!EXO伯賢Solo專輯首週銷量逾38萬破紀錄 真人版「辛巴」去參加《獅子王》首映禮?粉絲:沒有比她更合適的人了XD Red Velvet Joy貼身熱舞誰能招架得住?姐姐Irene嚇得閉眼扭頭尖叫XD NCT DREAM本月26日回歸! 發佈第三張迷你專輯《We Boom》 李佳恩迅速加入新公司 成趙汝珍、姜成姸等演員師妹! 【鄭俊英&崔鍾訓案開審】否認強姦:對方不是無法抗拒的狀態 今日(17日)有4部水木劇首播!KBS《JUSTICE》& MBC《新入史官丘海昤》& SBS《偵探醫生》& OCN《臨時制先生》 BIGBANG T.O.P退伍後更新IG!首次PO自拍分享近況 EXO D.O.訓練所照片公開!網友:「真的不是元東延的劇照嗎?XD」

迪士尼動漫《獅子王》全球火熱上映中,掀起了一股懷舊熱潮,不少明星們也走進電影院觀看。 而這位素有「野獸寶寶」之稱的女愛豆就因為酷似辛巴而獲得了《獅子王》的邀請,前去觀影。

她就是人氣女團TWICE的成員彩瑛,日前彩瑛就獲得了《獅子王》的官方邀請參加了韓國的首映禮,當時TWICE方面就非常自豪地公開了這一事實,稱:「小獅子,說和辛巴長很像, 謝謝邀請參加試映會的迪士尼的工作人員們。 看了電影落淚的彩瑛,給once們推薦看《獅子王》! Can You Feel the Love Tonight~。 」



公開的照片中,彩瑛衣著休閒,手裡拿著辛巴的玩偶,親密合影。



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

萌萌的彩瑛因長得酷似辛巴而被粉絲們稱為「小獅子」、「野獸寶寶」,還有誰比她更有資格參加《獅子王》的首映禮呢?



via GIPHY

via GIPHY

「圖:TWICE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞