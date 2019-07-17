真人版「辛巴」去參加《獅子王》首映禮？粉絲：沒有比她更合適的人了XD
明星 2019年7月17日 星期三10:00 Rui
迪士尼動漫《獅子王》全球火熱上映中，掀起了一股懷舊熱潮，不少明星們也走進電影院觀看。 而這位素有「野獸寶寶」之稱的女愛豆就因為酷似辛巴而獲得了《獅子王》的邀請，前去觀影。
她就是人氣女團TWICE的成員彩瑛，日前彩瑛就獲得了《獅子王》的官方邀請參加了韓國的首映禮，當時TWICE方面就非常自豪地公開了這一事實，稱：「小獅子，說和辛巴長很像， 謝謝邀請參加試映會的迪士尼的工作人員們。 看了電影落淚的彩瑛，給once們推薦看《獅子王》！ Can You Feel the Love Tonight~。 」
公開的照片中，彩瑛衣著休閒，手裡拿著辛巴的玩偶，親密合影。
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萌萌的彩瑛因長得酷似辛巴而被粉絲們稱為「小獅子」、「野獸寶寶」，還有誰比她更有資格參加《獅子王》的首映禮呢？
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「圖：TWICE」
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