真人版「辛巴」去参加《狮子王》首映礼？粉丝：没有比她更合适的人了XD

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迪士尼动漫《狮子王》全球火热上映中，掀起了一股怀旧热潮，不少明星们也走进电影院观看。 而这位素有「野兽宝宝」之称的女爱豆就因为酷似辛巴而获得了《狮子王》的邀请，前去观影。

她就是人气女团TWICE的成员彩瑛，日前彩瑛就获得了《狮子王》的官方邀请参加了韩国的首映礼，当时TWICE方面就非常自豪地公开了这一事实，称：「小狮子，说和辛巴长很像， 谢谢邀请参加试映会的迪士尼的工作人员们。 看了电影落泪的彩瑛，给once们推荐看《狮子王》！ Can You Feel the Love Tonight~。 」



公开的照片中，彩瑛衣著休闲，手里拿著辛巴的玩偶，亲密合影。



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萌萌的彩瑛因长得酷似辛巴而被粉丝们称为「小狮子」、「野兽宝宝」，还有谁比她更有资格参加《狮子王》的首映礼呢？



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「图：TWICE」

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