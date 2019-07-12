《Produce X 101》官方釋出今晚節目最新預告，名次排位最後一輪有大哭的預感啊！

《Produce X 101》官方釋出今晚節目最新預告，名次排位最後一輪有大哭的預感啊！

綜藝   2019年7月12日   星期五12:16   MiJimin   17

今晚的節目感覺必須抱著一整包衛生紙看...。（最後一位可以站上直播舞台的是???）

今晚 11 點 Mnet 熱門選秀節目《Produce X 101》將進行第三次的順位發表，決定進入決賽直播的人選，預告中也尚未透露，20~22名都相當關鍵，「Ｘ」究竟會是誰還不得而知。

▼但封面圖出現的姜敏喜、李洗賑、李津宇、金國憲四位練習生也讓粉絲們相當緊張：

預告開頭國民製作人代表李棟旭說：「這裡是宇碩每次都坐的位置吧？究竟宇碩今天也會坐這嗎？」當中更出現了因健康問題而退賽的秉燦空位，以及「津宇名次下降了。」進入被淘汰的危險區域，最後津宇哭著說：「想一起站上直播舞台的...。」這句話是對自己說？還是對別人說的呢？

雖然網上出現了各種分析，但正確答案只能等今晚節目播出見分曉啦！

此外，《Produce X 101》練習生和國民製作人代表李棟旭將在明天晚間9點（韓國時間）一起通過V LIVE進行直播，與國民製作人們進一步互動，欲看完整新聞請按此

（圖自：Mnet K-POP）

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留言/評論
  • 陳祐萱
    小協拜託進決賽😭
    2小時前
  • 郭小豆
    國憲ㄚ這一次要上 mix9為你加油
    1小時前
  • Ya-hsuan Lu
    果餡怎麼辦😭
    2小時前
  • Chun Huang
    李鳳慈我衛生紙準備好了但我明天才可以看
    39分前
  • Beini Li
    他们的预告不能相信好吗。。。
    1小時前
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