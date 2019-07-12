《Produce X 101》官方释出今晚节目最新预告，名次排位最后一轮有大哭的预感啊！
综艺 2019年7月12日 星期五12:16 MiJimin
今晚的节目感觉必须抱著一整包卫生纸看...。（最后一位可以站上直播舞台的是???）
今晚 11 点 Mnet 热门选秀节目《Produce X 101》将进行第三次的顺位发表，决定进入决赛直播的人选，预告中也尚未透露，20~22名都相当关键，「Ｘ」究竟会是谁还不得而知。
▼但封面图出现的姜敏喜、李洗赈、李津宇、金国宪四位练习生也让粉丝们相当紧张：
预告开头国民制作人代表李栋旭说：「这里是宇硕每次都坐的位置吧？究竟宇硕今天也会坐这吗？」当中更出现了因健康问题而退赛的秉灿空位，以及「津宇名次下降了。」进入被淘汰的危险区域，最后津宇哭著说：「想一起站上直播舞台的...。」这句话是对自己说？还是对别人说的呢？
虽然网上出现了各种分析，但正确答案只能等今晚节目播出见分晓啦！
此外，《Produce X 101》练习生和国民制作人代表李栋旭将在明天晚间9点（韩国时间）一起通过V LIVE进行直播，与国民制作人们进一步互动，欲看完整新闻请按此。
（图自：Mnet K-POP）
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