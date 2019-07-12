OCN漫改劇《他人即地獄》公開首版預告影片！短短30秒就營造出不一般的詭譎感
韓劇 2019年7月12日 星期五11:44 JiaJia
由任時完、李棟旭等主演的OCN《他人即地獄》確定於下月（8月）31日首播！只看預告影片就覺得有點嚇人啊…
OCN新驚悚懸疑劇《他人即地獄》（共10集），改編自累積點擊率高達8億人次的網路漫畫，描述鄉村少年尹鍾宇（任時完 飾）來到首爾並生活在考試院裡發生的故事。在這個陌生的環境中，生活著很多奇奇怪怪的人。由電影《消屍的夜晚》李昌熙導演執導，《救救我》鄭新圭編劇執筆，是電視台繼《圈套》後推出的「Dramatic Cinema」企劃之第2部作品。
今日（12日），劇組公開首版預告影片。任時完打開充滿詭異氣氛的老舊考試院，旁白念著：「這裡，曾是地獄。由他人打造的，慘不忍睹的地獄。」之後，李鍾玉、朴鐘煥、李姃垠和李賢旭依序出現。
而目前，由李棟旭飾演的牙科醫生「徐文祖」，其實沒有更多的詳細介紹，造型也尚未出現在預告影片裡。現在只知道他在考試院附近經營牙科、成為過著陌生首爾生活的鍾宇的助手。他將以什麼模樣出現，又會對劇情起什麼樣的作用，引發大家的好奇。
（圖片來源：OCN《他人即地獄》）
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