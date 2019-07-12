OCN漫改剧《他人即地狱》公开首版预告影片！短短30秒就营造出不一般的诡谲感
韩剧 2019年7月12日 星期五11:44 JiaJia
由任时完、李栋旭等主演的OCN《他人即地狱》确定於下月（8月）31日首播！只看预告影片就觉得有点吓人啊…
OCN新惊悚悬疑剧《他人即地狱》（共10集），改编自累积点击率高达8亿人次的网路漫画，描述乡村少年尹钟宇（任时完 饰）来到首尔并生活在考试院里发生的故事。在这个陌生的环境中，生活著很多奇奇怪怪的人。由电影《消尸的夜晚》李昌熙导演执导，《救救我》郑新圭编剧执笔，是电视台继《圈套》后推出的「Dramatic Cinema」企划之第2部作品。
今日（12日），剧组公开首版预告影片。任时完打开充满诡异气氛的老旧考试院，旁白念著：「这里，曾是地狱。由他人打造的，惨不忍睹的地狱。」之后，李钟玉、朴钟焕、李姃垠和李贤旭依序出现。
而目前，由李栋旭饰演的牙科医生「徐文祖」，其实没有更多的详细介绍，造型也尚未出现在预告影片里。现在只知道他在考试院附近经营牙科、成为过著陌生首尔生活的钟宇的助手。他将以什么模样出现，又会对剧情起什么样的作用，引发大家的好奇。
（图片来源：OCN《他人即地狱》）
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