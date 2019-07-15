tvN《德魯納酒店》首播收視開紅盤！李知恩（IU）開設女主角「張滿月」官方SNS 美食部落客上線？ 就是下週！世勳、燦烈參與EXO-SC迷你1輯《What a life》全部歌曲之作詞 專輯更收錄自作曲 美翻！ 韓國大創Daiso新推出珊瑚色系列商品 姜至奐涉準強姦被拘，新電影泡湯，案發豪宅華麗內景曝光 宋慧喬離婚後近況公開 笑容開朗似已走出離婚陰影 大陸KFC被噴抄襲BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的場面幾乎一模一樣啊？ 「不會彈鋼琴的演員不是好歌手」金南佶FM請來《熱血祭司》劇組總出動！ GFRIEND 包辦整週音樂節目獎盃 「熱帶夜」活動完美落幕 ITZY 回歸倒數兩週 隊長禮志新畫報耀眼曝光！ SHINee KEY這是要搶服裝設計師的工作讓他們無路可走啊XD！ 【女團品牌評價】時隔近一年半⋯⋯Red Velvet 重返冠軍寶座！ 看不到EXO D.O.的日子就來看看他在部隊一日餐三吃什麼吧！親媽粉們表示「可放心了～」

← 上一則 下一則 →