看不到EXO D.O.的日子就來看看他在部隊一日餐三吃什麼吧！親媽粉們表示「可放心了～」

EXO的七年兵役期從5月7日大哥XIUMIN入伍正式開始，跟隨大哥腳步履行國防義務的就是D.O.了。
D.O.入伍才第十多天，粉絲們就莫名感覺已經半年沒有看到他的感覺，和他有關的一切都成了愛麗們的續命丸，看不到真人的日子裡，好歹知道他的一日三餐也是觸及思念的一種方式。
被分配到了第27連隊的第1中隊的兵哥哥D.O.的一日三餐十分豐富，從爽口的幹明太魚湯早餐開始，到營養滿分的中晚餐，更有補充營養的飯後甜點，看起來十分豐盛！從7月8日、9日、10日的早餐來看，D.O.就吃了白米飯和雜糧飯，從明太魚湯到嫩豆腐大醬湯，還有可口的辣炒維也納香腸、土豆燉牛肉、加上韓國人餐桌上少不了的紫菜、泡菜等，葷素搭配，讓人看了很有食欲。
而午餐要比早餐更加豐盛，肉類品種多變，什麼辣頓青花魚、炒豬肉、雞蛋糕、薯條、雞肉辣湯，一應俱全。 晚餐也是如此呢~
萬萬沒想到，部隊裡還能吃到飯後甜點，牛奶是一定要有的，還有香蕉、小番茄等水果選擇，夏天到了甚至還能吃到冰爽的雪糕~
有粉絲曾表示，送本命入伍就像是把兒子送到了幼稚園，每天都在擔心兒子有沒有吃飽飯。 看到D.O.的餐單之後，粉絲們是否稍稍放心些了呢？
「圖：twitter/Today_Dyoily12、NATE」
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