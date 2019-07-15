看不到EXO D.O.的日子就来看看他在部队一日餐三吃什么吧！亲妈粉们表示「可放心了～」

EXO的七年兵役期从5月7日大哥XIUMIN入伍正式开始，跟随大哥脚步履行国防义务的就是D.O.了。
D.O.入伍才第十多天，粉丝们就莫名感觉已经半年没有看到他的感觉，和他有关的一切都成了爱丽们的续命丸，看不到真人的日子里，好歹知道他的一日三餐也是触及思念的一种方式。
被分配到了第27连队的第1中队的兵哥哥D.O.的一日三餐十分丰富，从爽口的干明太鱼汤早餐开始，到营养满分的中晚餐，更有补充营养的饭后甜点，看起来十分丰盛！从7月8日、9日、10日的早餐来看，D.O.就吃了白米饭和杂粮饭，从明太鱼汤到嫩豆腐大酱汤，还有可口的辣炒维也纳香肠、土豆炖牛肉、加上韩国人餐桌上少不了的紫菜、泡菜等，荤素搭配，让人看了很有食欲。
而午餐要比早餐更加丰盛，肉类品种多变，什么辣顿青花鱼、炒猪肉、鸡蛋糕、薯条、鸡肉辣汤，一应俱全。 晚餐也是如此呢~
万万没想到，部队里还能吃到饭后甜点，牛奶是一定要有的，还有香蕉、小番茄等水果选择，夏天到了甚至还能吃到冰爽的雪糕~
有粉丝曾表示，送本命入伍就像是把儿子送到了幼稚园，每天都在担心儿子有没有吃饱饭。 看到D.O.的餐单之后，粉丝们是否稍稍放心些了呢？
「图：twitter/Today_Dyoily12、NATE」
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