金宇彬「禮貌過頭」成最大笑點！《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》牛仔浮誇造型登場，李光洙、都敬秀吐槽不停

大家看《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》首播了嗎？李光洙、金宇彬與都敬秀（D.O.）再次合體，首集就帶來滿滿笑料與爆笑互動！

全新綜藝《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》於19日首播。繼種菜、開餐廳、海外研習等各種挑戰後，三人這次前往濟州島展開全新的牧場打工生活，從農夫變身「畜牧打工仔」，自然又有趣的化學反應也讓粉絲們相當期待！



首集節目中，金宇彬與「KKPP Food」成員們前往濟州乳牛牧場展開見習課程。向來以超有誠意的登場造型聞名的他，這次也完全沒讓觀眾失望。為了完美融入牧場主題，他戴上牛仔帽、穿上德州風長靴，從頭到腳精心打扮，以超乎想像的「全套裝備」登場，誇張程度讓現場瞬間笑翻。



看到金宇彬的造型後，李光洙立刻忍不住吐槽：「我還以為是地獄使者呢！到底要做到什麼地步？」甚至爆料路人經過時都忍不住議論：「那是什麼呀？」就連素顏現身的都敬秀也傻眼表示：「哥，你為什麼要這樣啊！」最後李光洙更補上一刀：「航空公司居然允許這麼奇怪的人搭飛機嗎？」好友們毫不留情的反應，讓金宇彬的登場直接成為首集最爆笑的名場面之一。



隨後的牛舍整理工作，則讓觀眾看見金宇彬反差十足的一面。面對牛糞清理的「清潔地獄」，他努力奮戰的模樣笑果十足；但一看到可愛的小牛喝奶，又瞬間化身溫柔「牛爸爸」。隔天清晨開工前，即使知道牛糞隨時可能噴得到處都是，他仍堅持穿上潔白工作服，還表示這是「對觀眾應有的禮貌」，甚至嫌棄都敬秀穿著沾過牛糞的衣服繼續工作太沒誠意。李光洙也加入調侃，替都敬秀取了「屎敬秀」的綽號，三人毫無包袱的互動再次成為節目亮點。



面對高強度的牧場訓練，金宇彬、李光洙與都敬秀這組好友的化學反應依舊強烈，三人一邊工作一邊互相鬥嘴，「相愛相殺」的日常讓人笑到停不下來。未來這段牧場生活還會誕生哪些經典名場面，也讓觀眾更加期待。

而《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》可透過 Viu 收看，喜歡三人真實又爆笑好友互動的觀眾，千萬別錯過！

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