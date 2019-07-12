神話Eric&Andy還有李珉廷&鄭彩娟！ 介紹新綜藝《塞維利亞的理髮師》
綜藝 2019年7月12日 星期五10:01 Sani
《塞維利亞的理髮師》是MBC every1最新開播的綜藝節目，神話Eric和Andy，以及DIA鄭彩娟、演員李珉廷的加盟讓人感覺星光熠熠啊！
這檔綜藝的名字靈感來源於同名的著名歌劇，韓國的理髮師將前往該歌劇中故事發生的地方——西班牙塞維利亞，挑戰為當地民眾理髮！
節目中，韓國三代理髮世家、有53年理髮驚豔的李南烈（音）理髮師帶領Eric、Andy、金光奎，主打韓式傳統理髮店特有的親切感和敬業精神；而另一組的領頭人是清潭洞頂級髮型設計師、為無數知名藝人做造型的秀賢（音）老師， 她帶領李珉廷和鄭彩娟，試圖用韓式美容室細膩、系統性的服務攻佔當地人的心。
昨晚播出第一期，Andy和Eric被李南烈老師做成真·復古的二八分大背頭，老師還說「這髮型才好娶媳婦」，讓兩人笑倒在地上XD
此外，李南烈老師獨特的洗髮流程也讓西班牙人感受到文化衝擊：不是躺著而是趴著洗，最後還要加一勺醋？！
而除了理髮本身，李珉廷的美貌也吸引了不少點擊量XD
第一期裡Eric和Andy還沒開始大展手腳，一起來期待接下來的幾期吧！
（圖源：MBC every1）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞