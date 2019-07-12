神话Eric&Andy还有李珉廷&郑彩娟！ 介绍新综艺《塞维利亚的理发师》
综艺 2019年7月12日 星期五10:01 Sani
《塞维利亚的理发师》是MBC every1最新开播的综艺节目，神话Eric和Andy，以及DIA郑彩娟、演员李珉廷的加盟让人感觉星光熠熠啊！
这档综艺的名字灵感来源於同名的著名歌剧，韩国的理发师将前往该歌剧中故事发生的地方——西班牙塞维利亚，挑战为当地民众理发！
节目中，韩国三代理发世家、有53年理发惊艳的李南烈（音）理发师带领Eric、Andy、金光奎，主打韩式传统理发店特有的亲切感和敬业精神；而另一组的领头人是清潭洞顶级发型设计师、为无数知名艺人做造型的秀贤（音）老师， 她带领李珉廷和郑彩娟，试图用韩式美容室细腻、系统性的服务攻占当地人的心。
昨晚播出第一期，Andy和Eric被李南烈老师做成真・复古的二八分大背头，老师还说「这发型才好娶媳妇」，让两人笑倒在地上XD
此外，李南烈老师独特的洗发流程也让西班牙人感受到文化冲击：不是躺著而是趴著洗，最后还要加一勺醋？！
而除了理发本身，李珉廷的美貌也吸引了不少点击量XD
第一期里Eric和Andy还没开始大展手脚，一起来期待接下来的几期吧！
（图源：MBC every1）
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