2019韓國小姐選美大賽廢除比基尼走秀，新環節被網民狂噴：這是在選MISS妓生嗎？

提起「韓國小姐選美大賽」，永遠離不開的標籤就是「複製粘貼」，誰叫各位佳麗的外形如同流水線產品一樣呢？ 難怪會被廣大觀眾和網友吐槽，好似連連看遊戲令人臉盲。
韓國小姐選美大賽自1957年舉辦之後，60多年來雷打不動每年必辦。 7月11日，第63屆「2019韓國小姐選美大賽」就在慶熙大學和平殿堂舉行。而每年選美大賽的重頭戲一定就是比基尼環節。 誰讓比基尼、高跟鞋、熱辣的身材和婀娜的姿態是選美比賽的標準設置呢？但今年的選美大賽則廢除了這一環節，取代之的則是韓服走秀。
對民族服裝有著極高自豪感和熱情的韓國人卻在看完大賽之後紛紛上網吐槽，原因就是佳麗們身穿的韓服並非傳統意義上的端莊、華麗、恬靜、大氣的模樣，而是暴露的摸胸束腰款，剪裁大膽，大腿幾乎全露， 難怪讓民眾們直呼受不了。
雖然剪裁和樣式真的很現代化，但完全打破了傳統服裝的美感和文化傳承，更是有不少網友表示「讓人想起了19禁電影《奸臣》中的妓女服裝，除了暴露和低級情色，毫無美感可言，這是對韓服的侮辱 」（電影：《奸臣》）
對比《奸臣》和選美服裝，確實讓人一言難盡啊~~（上：《奸臣》、下：韓國小姐群舞）
經過一晚上的角逐，2019韓國小姐選美大賽冠亞季軍（真、善、美）分別由31號金世妍、30號李荷妮和27號申潤娥獲得。 （從上至下）
「圖：TD、《奸臣》」
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