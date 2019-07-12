BTS防彈少年團JIMIN：大家都在求你快演《小美人魚》王子！全球40多家媒體報道了，會不會成真呢？
明星 2019年7月12日 星期五07:55 Rui
迪士尼動漫《小美人魚》公開女主角人選為Halle Bailey，一時間在全球引爆熱議。 當然我們今天要說的並不是女主角，而是男主人公的人選。
自從釜山粉絲會之後，防彈少年團成員JIMIN的帥照就在網路上火速傳播開來，廣大熱情的粉絲覺得JIMIN扮演《小美人魚》中的Eric王子再適合不過了。 隨著呼聲越來越高，不少國外媒體都被驚動了！
最近已經有來自全球各地的40餘家知名媒體做出了相關報導，英國的《METRO》、CNN(indonesia)、 MTV、NME、Bustle、Pop Crush等這些耳熟能詳的媒體都紛紛追蹤了此事， 且給出了高評價。 「JIMIN作為K-POP王子，有著很適合王室羅曼史的外形」、「JIMIN的髮型和下頜線條與王子完美符合，他就是最完美的人選」、「JIMIN太美了，太美了」、「最可愛，最會跳、最美」、「 JIMIN有著不同於一般東方人的下頜線，白瓷肌和性感黑髮，性感與端莊並存，氣質優雅，外形帥氣，絕對是大眾情人。 」
耗資1億（韓幣）也要整成偶像JIMIN模樣的YouTube知名博主oli london就曾表示：「我並不想變成亞洲人的模樣，只想擁有JIMIN的臉。 」
精緻的臉龐、強大的氣場和高貴的氣質，無論是造型還是外形，無論是襯衫還是王子禮服，把JIMIN和Eric王子放在一起真的是神似呢。
「圖：NATE」
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留言/評論
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如果小美人魚真人版是他們，我絕對會去看的😂😂
2小時前
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只有我半喜半憂嗎？明明希望他可以挑戰但又怕他壓力過大的
2小時前