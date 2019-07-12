BTS防弹少年团JIMIN：大家都在求你快演《小美人鱼》王子！全球40多家媒体报道了，会不会成真呢？
明星 2019年7月12日 星期五07:55 Rui
迪士尼动漫《小美人鱼》公开女主角人选为Halle Bailey，一时间在全球引爆热议。 当然我们今天要说的并不是女主角，而是男主人公的人选。
自从釜山粉丝会之后，防弹少年团成员JIMIN的帅照就在网路上火速传播开来，广大热情的粉丝觉得JIMIN扮演《小美人鱼》中的Eric王子再适合不过了。 随著呼声越来越高，不少国外媒体都被惊动了！
最近已经有来自全球各地的40余家知名媒体做出了相关报导，英国的《METRO》、CNN(indonesia)、 MTV、NME、Bustle、Pop Crush等这些耳熟能详的媒体都纷纷追踪了此事， 且给出了高评价。 「JIMIN作为K-POP王子，有著很适合王室罗曼史的外形」、「JIMIN的发型和下颌线条与王子完美符合，他就是最完美的人选」、「JIMIN太美了，太美了」、「最可爱，最会跳、最美」、「 JIMIN有著不同於一般东方人的下颌线，白瓷肌和性感黑发，性感与端庄并存，气质优雅，外形帅气，绝对是大众情人。 」
耗资1亿（韩币）也要整成偶像JIMIN模样的YouTube知名博主oli london就曾表示：「我并不想变成亚洲人的模样，只想拥有JIMIN的脸。 」
精致的脸庞、强大的气场和高贵的气质，无论是造型还是外形，无论是衬衫还是王子礼服，把JIMIN和Eric王子放在一起真的是神似呢。
「图：NATE」
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留言/评论
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如果小美人魚真人版是他們，我絕對會去看的😂😂
3小时前
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只有我半喜半憂嗎？明明希望他可以挑戰但又怕他壓力過大的
2小时前