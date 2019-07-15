SHINee KEY這是要搶服裝設計師的工作讓他們無路可走啊XD！

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SHINee成員Key在愛豆界絕對是一個特殊的存在，顏值高業務能力強的他還是一位時尚達人，不僅會穿會搭，就連設計也不在話下。

瘋狂熱愛服裝設計的Key還曾為同門們設計過回歸宣傳照，可見設計功底有多紮實了。 Key曾透露因為想要設計SHINee演唱會的舞台服而親自編寫了35頁的PPT交給公司，和社長開會探討。 第一次成功後，公司後來還開口求設計。



先來看看2015年東京小巨蛋和SHINee全球巡演4的服裝吧。 白色的制服Look完美突顯小哥哥們的硬朗帥氣。 這套服裝以《Everybody》活動時的舞台服為基礎，加上了金色的配飾，白加金的設計更顯奢華大氣，當時就給粉絲們留下了深刻的印象。





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另一套經典服裝就是法式度假風。 大大的帽子配上飄逸的白衣，真的很有味道呢。 Key當時的想法就是想要打破唱情歌就該穿西服的套路，誇張的帽簷、OVERSIZE的上衣，打造出舒適雅痞風。



和尹春號設計師共同設計的舞台服採用了視覺衝擊力極強的紅白色，白色西裝上印著紅色圖案，或是紅底白邊，完美烘托SHINee特有的淘氣感。



而2016年的巡演上，Key再次大顯身手，展現了不一樣的設計理念。 開唱舞蹈中的條紋西服主打1920年代的復古風，雖然還是西服形式，卻大膽使用了大面積的花紋，正式又不死板，別有一番味道。 單看像是SOLO服裝，但因衣料材質相同，讓5人站在一起也不失和諧感。





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2016年的東景小巨蛋演出的開唱裡，外套上掛滿了閃耀的配飾，隨著舞姿搖曳，在燈光的映襯下更顯光輝。



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Key還秉承了良好的節約傳統，在整理衣櫃時發現了舊褲子，直接改造成了舞台裝，加上搖滾元素，這一身穿出了自由奔放的味道。





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白襯衣上的圖案據說是Key的畫作~~



和設計師高泰容合作的系列，什麼Look能比校服+運動裝更顯青春洋溢呢？ 衣服上的徽章是Key的寵物狗哦~





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安可舞台的衣服則是很有大學歐巴氣息的校服夾克衫~



2016年的SHINee World5演唱會，英倫風十足的格紋Look是和charm’s攜手打造。 Key先收到了圖樣紙，按照設計一一決定要穿的成員（據說，Key當時將圖片同時發給了所有成員，然後根據成員們的回復順序決定~~）



與志明設計師桂韓熙一起設計，Key根據成員們的意見畫出了手稿，然後用電腦製圖將圖樣畫在了衣服上~~



Key，究竟是被設計擔誤了的愛豆？還是被愛豆擔誤了的設計師XD



「圖：PANN」

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