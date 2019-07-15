ITZY 回歸倒數兩週　隊長禮志新畫報耀眼曝光！

擁有獨特魅力的 ITZY 即將帶著首張迷你專輯〈IT'z ICY〉回歸，隊長禮志再度以兼具可愛和霸氣的丸子頭登場！
JYP Entertainment 今天（15 日）開始釋出 ITZY 新專輯〈IT'z ICY〉中的成員個人概念照，由隊長禮志率先登場，華麗甜美又不失個性的裝扮、三顆丸子的髮型都十分吸引目光。
ITZY <IT'z ICY> TEASER IMAGE#YEJI #예지— ITZY (@ITZYofficial) 2019년 7월 14일
2019.07.29 MON 0AM M/V
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〈IT'z ICY〉是 ITZY 在出道後相隔五個月才帶來的新專輯，其中主打歌 “ICY” 由朴軫永參與作詞、作曲，加上 ITZY 一出道就令人驚豔的亮眼表現，讓本次回歸格外受到矚目。ITZY 將於 29 日零點（韓國時間）搶先公開新歌 MV，並於當晚六點正式發行新專輯。
另一方面，下個月將在美國洛杉磯登場的《KCON 2019 LA》中，ITZY 也確定將於 8 月 18 日出席，很期待看見她們在大舞台上表演新歌！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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